Поезд к 100-летию конструкторского бюро «Туполев» запустили в столичном метро

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Тематический поезд в честь 100-летия со дня основания конструкторского бюро ПАО «Туполев» запустили на Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена. Об этом стало известно в пятницу, 28 октября.

— Мы запускаем потрясающий по своей красоте и наполнению поезд. Ведь благодаря этому поезду мы являемся не только транспортной, но и культурной площадкой, — заявила на торжественной церемонии запуска поезда глава блока PR и маркетинга департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Юлия Темникова.

По ее словам, покататься на таком поезде можно будет в течение полугода.

В свою очередь заместитель управляющего директора и руководитель аппарата ПАО «Туполев» Дмитрий Попов выразил надежду, что поезд будет радовать москвичей, передает агентство городских новостей «Москва».

Недавно в кассах столичного метрополитена появились новые тематические «Тройки» в честь 100-летия российского джаза. Приобрести такие карты москвичи могут в кассах и автоматах по продаже билетов на станциях метро «Курская», «Арбатская», «Киевская», «Белорусская», «Маяковская», «Новокузнецкая» и других.