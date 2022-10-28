Собянин рассказал, какие вопросы он обсудил с москвичами во время личного приема

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что провел личный прием граждан по поручению президента России Владимира Путина. Об этом глава города сообщил в своем микроблоге в пятницу, 28 октября.

Так, многодетная мама Ольга Тихомирова поинтересовалась судьбой спорткомплекса в поселке Птичное. Объект в прошлом году столичное руководство приняло в городскую собственность в крайне плохом состоянии. По словам мэра, к середине следующего года на территории объекта сделают футбольное поле с подогревом, площадки для стритбола, пейнтбола и воркаута. Данная территория будет открыта для всех желающих.

— Мы уделяем много внимания спортивным объектам. В городе построены тысячи сооружений, в том числе зимних. Каждый сезон открываем сотни катков, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Жительница Восточного Дегунина Анастасия Рыжова предложила организовать «бесплатные лыжные группы для всех возрастов».

— С удовольствием поддержал инициативу и поручил коллегам открыть как минимум 50 групп в разных районах города, — сообщил мэр.

Ольга Никульникова из Выхино-Жулебина подняла вопрос о подземном пешеходном переходе через Лермонтовский проспект в районе дома № 2, корпус 1. Все дело в том, что продление Некрасовской ветки метрополитена изменило график возведения данного перехода. Строительство пришлось заморозить и перепроектировать. Однако Собянин подчеркнул, что в следующем году переход будет построен.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

До этого сообщалось, что мэр Москвы провел личный прием граждан и ответил на заданные жителями города вопросы.

Так, глава города сообщил, что в этом году в столице планируется создание около 50 бесплатных лыжных секций, в которых смогут заниматься москвичи разных возрастных категорий. По его словам, в городе уже есть несколько таких секций, однако их недостаточно.