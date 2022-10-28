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Основные мероприятия по частичной мобилизации завершились в Петербурге

Полина Долганова
Общество
Основные мероприятия по частичной мобилизации завершились в Петербурге
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Санкт-Петербурге завершились основные мероприятия по частичной мобилизации. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщили в администрации губернатора города.

— Подлежащие призыву петербуржцы оповещены в полном объеме, — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Частичная мобилизация может завершиться в России уже на следующей неделе в период с 31 октября по 6 ноября. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на собственные источники. Так, СМИ ссылается на слова неназванных источников в российском парламенте и администрации президента. Как уточняется, особый указ об окончании мобилизационных мероприятий может быть и не выпущен, поскольку подобное не предусмотрено законодательством.

28 октября глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что задачи по проведению частичной мобилизации в регионе были выполнены досрочно в полном объеме. Он отметил, что заслуга в этом принадлежит главному военному комиссару области, районных военкомов, глав муниципальных образований и предприятий.

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