Основные мероприятия по частичной мобилизации завершились в Петербурге

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В Санкт-Петербурге завершились основные мероприятия по частичной мобилизации. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщили в администрации губернатора города.

— Подлежащие призыву петербуржцы оповещены в полном объеме, — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Частичная мобилизация может завершиться в России уже на следующей неделе в период с 31 октября по 6 ноября. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на собственные источники. Так, СМИ ссылается на слова неназванных источников в российском парламенте и администрации президента. Как уточняется, особый указ об окончании мобилизационных мероприятий может быть и не выпущен, поскольку подобное не предусмотрено законодательством.

28 октября глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что задачи по проведению частичной мобилизации в регионе были выполнены досрочно в полном объеме. Он отметил, что заслуга в этом принадлежит главному военному комиссару области, районных военкомов, глав муниципальных образований и предприятий.