Наркоторговца-многостаночника задержали на юго-востоке Москвы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Боровая улица Карта всех событий

Наркоторговца, который занимался распространением разных видов запрещенных веществ, задержали на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО в пятницу, 28 октября.

Информацию о гражданине, который может быть замешан в распространении наркотиков, полицейские получили от источника. В результате оперативно-розыскных действий сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого на Боровой улице. Им оказался 33-летний местный житель.

При обыске квартиры задержанного полицейские обнаружили свертки с порошком и пакеты с твердым веществом неизвестного происхождения. Позже экспертиза показала, что среди изъятых наркотиков оказались 62 грамма гашиша, 2,67 грамма кокаина и 15 граммов запрещенного вещества, которое называется МДМА. Помимо этого в квартире подозреваемого обнаружены весы и пластиковая бутылка с курительными приспособлениями.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Фигуранту предъявлено обвинение. Его заключили под стражу.

Еще одно дело, связанное с запрещенными веществами, возбудили в Подмосковье. Полиция задержала закладчика метадона.