Белый дом подтвердил участие Байдена в саммите G20 на Бали

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Президент США Джо Байден в ноябре направится с визитом в Индонезию, где примет участие в саммите «Большой двадцатки» на острове Бали. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Так, 11 ноября американский лидер примет участие в 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в египетском городе Шарм-эш-Шейхе. Следующие два дня Байден проведет в Пномпене, где пройдет саммит США — АСЕАН.

С 13 по 16 ноября президент Соединенных Штатов будет находиться на острове Бали, где примет участие в саммите G20. По информации Белого дома, на этом форуме глава государства «будет работать с партнерами по G20 над решением ключевых проблем», в том числе касающихся продовольственной и энергетической безопасности, пишет ТАСС.

До этого глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США не считают, что контакты с Россией в ближайшее время будут содержательными. По этой причине Вашингтон не планирует встречу президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина на Бали.