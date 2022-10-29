Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Белый дом подтвердил участие Байдена в саммите G20 на Бали

Егор Провоторов
В мире
Белый дом подтвердил участие Байдена в саммите G20 на Бали
Фото: Whitehouse

Президент США Джо Байден в ноябре направится с визитом в Индонезию, где примет участие в саммите «Большой двадцатки» на острове Бали. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Так, 11 ноября американский лидер примет участие в 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в египетском городе Шарм-эш-Шейхе. Следующие два дня Байден проведет в Пномпене, где пройдет саммит США — АСЕАН.

С 13 по 16 ноября президент Соединенных Штатов будет находиться на острове Бали, где примет участие в саммите G20. По информации Белого дома, на этом форуме глава государства «будет работать с партнерами по G20 над решением ключевых проблем», в том числе касающихся продовольственной и энергетической безопасности, пишет ТАСС.

До этого глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США не считают, что контакты с Россией в ближайшее время будут содержательными. По этой причине Вашингтон не планирует встречу президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина на Бали.

Джо Байден США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово требует аккуратности и точности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Мерзни, мерзни, волчий хвост»

Нина Шацкая
Нина Шацкая

Дореволюционные вывески на каждой улице

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Все для фронта, все для Победы

Анатолий Ващилин
Анатолий Ващилин

Здесь есть все нужное для жизни

Евгений Стеблов
Евгений Стеблов

Только классика дает правильные ценности

Ян Арт
Ян Арт

Юань и доллар будут дешеветь

Все мнения
О проекте