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Приметы и советы

Спецоперацию на Украине включат в курс истории для старшеклассников в России

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Спецоперацию на Украине включат в курс истории для старшеклассников в России
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Понимание причинно-следственной связи специальной военной операции России на Украине включили в требования к предметным результатам освоения базового курса истории для учащихся старших классов, следует из проекта федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) среднего общего образования.

В проекте образовательного стандарта говорится, что ученики обязаны понимать значимость России в мировых политических и социально-экономических процессах XX — начала XXI века, а также знать о достижениях страны и ее народа.

Более того, преподаватели должны доносить до старшеклассников умение характеризовать решающую роль Советского Союза в победе над нацизмом.

Учащиеся старших классов школ будут также предметно изучать причины и следствия воссоединения Крыма с Россией, спецоперации на Украине и «других важнейших событий» этого периода, передает РИА Новости.

До этого министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что российским школьникам будут рассказывать о специальной операции на Украине в рамках уроков «Разговоры о важном».

Министр подчеркнул, что школьникам детально объяснят все вопросы, цели и задачи спецоперации, поставленные президентом России Владимиром Путиным.

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