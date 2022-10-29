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В ФРГ обратили внимание на рост антисемитских настроений в обществе

Егор Провоторов
В мире
В ФРГ обратили внимание на рост антисемитских настроений в обществе
Фото: Pixabay

Немецкая полиция каждый день фиксирует в среднем около пяти правонарушений, связанных с антисемитизмом. Об этом сообщила газета Die Welt.

Согласно данным правоохранителей, только в 2022 году было зафиксировано более 1,5 тысячи подобных инцидентов. В антисемитизме подозреваются 936 человек, однако ни один ордер на арест еще выдан не был.

«Антисемитские правонарушения» проявляются в возбуждении ненависти, оскорблений, порче имущества, использовании запрещенной символики, в том числе нацистской, а также насильственных преступлениях на почве антисемитизма.

Зампредседателя бундестага Петра Пау подвергла критике немецкую полицию за предполагаемую задержку с регистрацией таких правонарушений.

Она признала, что такие настроения в обществе растут, поэтому нужно быстрее фиксировать нарушителей. По ее словам, только тогда власти смогут своевременно распознавать «угрожающие события».

Примечательно, что в 2022 году показатель инцидентов на почве антисемитизма значительно упал в сравнении с аналогичным показателем прошлого года, когда по всей Германии было зафиксировано более трех тысяч случаев проявления подобного рода ксенофобии.

Проведенный в нынешнем году берлинским офисом Американского еврейского комитета опрос показал, что 60 процентов респондентов уверены в широком распространении антисемитизма в ФРГ, а почти две трети считают, что за последние 10 лет это настроение в обществе усилилось, пишет RT.

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