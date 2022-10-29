Посол Антонов призвал США убрать ядерное оружие с зарубежных территорий

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США следует вернуть на свою территорию размещенное ими за рубежом ядерное оружие. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По словам дипломата, во времена повышенных рисков, наступивших сейчас, на ядерных державах лежит особая ответственность по предотвращению эскалации.

Антонов также подчеркнул, что в настоящее время существует необходимость ликвидации инфраструктуры для хранения и обслуживания ядерных боеголовок за рубежом.

Российский посол также осудил практику отработки использования вышеуказанных боеприпасов с привлечением военнослужащих неядерных государств в рамках «ядерных миссий» Североатлантического альянса.

26 октября министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в разговоре с зарубежными коллегами заверил их в том, что Россия не собирается использовать ядерное оружие.

До этого глава Минобороны сообщил, что Россия в ходе учений стратегических ядерных сил отработала нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.