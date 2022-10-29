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Американский морпех в отставке указал на истощение военных запасов США

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Американский морпех в отставке указал на истощение военных запасов США
Фото: US Air Force

Передача Украине американского оружия снизила обороноспособность США и истощила военные запасы страны. Об этом заявил морпех США в отставке Дакота Вуд.

По его словам, последние 20 лет в операциях американской армии применяется техника, оборудование и снаряды, которые предназначались еще для борьбы с Советским Союзом.

Отставной офицер заметил, что Вашингтон не восполнял военные запасы современными аналогами. По этой причине Штаты остались с устаревшей техникой и столкнулись с проблемой сокращения вооружений, считает он.

Специалист отметил, что поддержка украинских властей со стороны США лишь усугубила эту проблему, а американские запасы приближаются к уровню военного резерва, на пополнение которого могут уйти годы.

Вуд подчеркнул, что с такими запасами Вашингтон окажется не в силах принимать участие еще в одном конфликте. К примеру, США не смогут поддержать Тайвань, Южную Корею, Израиль, Японию или кого-то еще, сообщает РИА Новости.

До этого экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что многонациональный контингент под руководством Вашингтона может принять участие в конфликте на Украине.

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