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Президент России Владимир Путин дождался «первых трещин» в поддержке Украины со стороны США. Об этом заявил обозреватель телеканала CNN Стивен Коллинсон.

По его мнению, первым признаком ослабления позиций Вашингтона по конфликту стало письмо конгрессменов-демократов президенту Джо Байдену с призывом к дипломатии с Россией. Аналитик назвал произошедшее «политической катастрофой».

Журналист также напомнил о заявлении лидера республиканского меньшинства в палате представителей Кевина Маккарти, который пригрозил сократить помощь украинской стороне в случае победы его партии на промежуточных выборах в Конгресс, пишет РИА Новости.

Украинская экономика находится на грани коллапса. Помощь Запада оказалась недостаточной, а потеря четырех регионов, в том числе промышленно развитого Донбасса, фактически лишает страну доступа к ключевым ресурсам.

О том, что происходит с экономикой Украины и поможет ли ей новый «план Маршалла», — в материале «Вечерней Москвы».