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Главные новости к утру 29 октября

Егор Провоторов
Общество
Главные новости к утру 29 октября
Фото: Вечерняя Москва

МВД зафиксировало рост числа преступлений экстремистской направленности в России за девять месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

Корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотников на Севастополь. Губернатор города Михаил Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие.

На предстоящей неделе в Москве местами возможны мокрый снег и гололедица. Синоптики призвали автомобилистов быть внимательными на дороге.

Вскоре на уроках истории старшеклассники будут проходить специальную операцию России на Украине. Понимание причинно-следственной связи спецоперации включили в требования к предметным результатам освоения базового курса истории для старшеклассников.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил журналистам проведение трехсторонней встречи лидеров России, Армении и Азербайджана на территории РФ 31 октября.

Президент США Джо Байден в ноябре направится с визитом в Индонезию, где примет участие в саммите «Большой двадцатки» на острове Бали.

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