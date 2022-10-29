Кадыров рассказал о проведении операции «Возмездие» на Украине

Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о проведении «отдельной спецоперации «Возмездие» на Украине.

Так, с 25 по 27 октября на Николаево-Криворожском направлении военные, принимающие участие в этой спецоперации, уничтожили 657 бойцов ВСУ, а еще 300 человек ранили.

Кроме того, было ликвидировано 40 единиц военной спецтехники, восемь танков, пять единиц БМП, 20 бронированных машин, а также семь минометов и четыре гаубицы.

Согласно предварительным данным, на Соледарском направлении силы спецназа «Ахмат» уничтожили четыре танка, пять БМП, одну бронемашину и четыре пикапа, а также 95 человек живой силы и две укрепленные позиции с минометами.

Глава республики также отметил военные успехи на Донецком направлении. Он уточнил, что вылазки противника были отражены и теперь «события развиваются под нашу диктовку».

Теперь ВСУ «совсем не до контратак» и российские военные «охватывают новые рубежи противника», написал Кадыров в Telegram-канале.

До этого глава Чечни назвал специальную военную операцию на Украине джихадом. По его словам, участвующие в СВО чеченские бойцы приняли решение больше не обороняться, а только идти в атаку.