Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперт Джакония предупредил о проблемах при покупке смартфона за рубежом

Анастасия Колоскова
Общество
Эксперт Джакония предупредил о проблемах при покупке смартфона за рубежом
Фото: Pexels

Россияне могут столкнуться с проблемой медленного интернета на смартфоне, приобретенном за пределами страны. Об этом сообщил руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «Мегафона» Александр Джакония.

— Одной из главных потенциальных проблем является разница частотных диапазонов сетей четвертого поколения 4G. Смартфон, предназначенный для работы в другой стране, может не поддерживать российские диапазоны или поддерживать их частично, — пояснил эксперт.

Он отметил, что именно по этой причине пользователь такого смартфона может столкнуться с низкой скоростью мобильного интернета.

Специалист порекомендовал приобретать гаджеты в странах, входящих в ЕАЭС наряду с Россией, так как там действует единый стандарт сертификации.

К таким государствам относятся Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. В этом случае устройства будут функционировать в России лучше, чем аналоги из Китая или США, уточнил Джакония.

Он также предупредил, что ввезенные в страну устройства не будут иметь гарантии, поэтому возникающие в ходе эксплуатации проблемы владельцу нужно будет решать самостоятельно, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что россияне начали чаще покупать смартфоны с необычными функциями. Так, среди iPhone есть устройства, которые предназначены для других регионов, а у привезенных из Японии отсутствует возможность отключения звука фотоснимка, также нет слота под сим-карту для США или КНР.

Смартфоны Гаджеты Эксперты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово требует аккуратности и точности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Мерзни, мерзни, волчий хвост»

Нина Шацкая
Нина Шацкая

Дореволюционные вывески на каждой улице

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Все для фронта, все для Победы

Анатолий Ващилин
Анатолий Ващилин

Здесь есть все нужное для жизни

Евгений Стеблов
Евгений Стеблов

Только классика дает правильные ценности

Ян Арт
Ян Арт

Юань и доллар будут дешеветь

Все мнения
О проекте