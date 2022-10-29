Эксперт Джакония предупредил о проблемах при покупке смартфона за рубежом

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Россияне могут столкнуться с проблемой медленного интернета на смартфоне, приобретенном за пределами страны. Об этом сообщил руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «Мегафона» Александр Джакония.

— Одной из главных потенциальных проблем является разница частотных диапазонов сетей четвертого поколения 4G. Смартфон, предназначенный для работы в другой стране, может не поддерживать российские диапазоны или поддерживать их частично, — пояснил эксперт.

Он отметил, что именно по этой причине пользователь такого смартфона может столкнуться с низкой скоростью мобильного интернета.

Специалист порекомендовал приобретать гаджеты в странах, входящих в ЕАЭС наряду с Россией, так как там действует единый стандарт сертификации.

К таким государствам относятся Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. В этом случае устройства будут функционировать в России лучше, чем аналоги из Китая или США, уточнил Джакония.

Он также предупредил, что ввезенные в страну устройства не будут иметь гарантии, поэтому возникающие в ходе эксплуатации проблемы владельцу нужно будет решать самостоятельно, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что россияне начали чаще покупать смартфоны с необычными функциями. Так, среди iPhone есть устройства, которые предназначены для других регионов, а у привезенных из Японии отсутствует возможность отключения звука фотоснимка, также нет слота под сим-карту для США или КНР.