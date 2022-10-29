Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Московские врачи за четыре года провели более 700 консилиумов по сложным случаям беременности

Анастасия Колоскова
Город
Московские врачи за четыре года провели более 700 консилиумов по сложным случаям беременности
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

С 2018 года городской перинатальный консилиум провел более 700 консультаций беременных женщин, у будущего ребенка которых были обнаружены патологии развития. Об этом в субботу, 29 октября, сообщил главный внештатный специалист по акушерству Департамента здравоохранения Москвы, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи, руководитель перинатального центра Городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова Сергей Мартиросян.

— Городской перинатальный консилиум проводится при сложных случаях беременности, когда обнаруживаются тяжелые хромосомные аномалии или пороки развития плода. В медицинской практике подобное случается редко, однако каждая ситуация требует серьезного внимания, поскольку пороки развития могут стать большим испытанием и для семьи, и для ребенка, — рассказал специалист.

Он пояснил, что работа врачей разных специальностей направлена на то, чтобы всесторонне оценить ситуацию и дать будущим родителям максимально полную информацию для принятия окончательного решения о сохранении беременности.

Врач добавил, что родителям важно не только понимать риски, связанные со здоровьем ребенка, но и знать о возможностях современной медицины. Профессиональная и высокотехнологичная помощь, которую способны оказать московские стационары, позволяет свести к минимуму влияние пороков развития на жизнь малыша, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в медицинских колледжах столичного департамента здравоохранения стартовало обучение среднего медицинского персонала, который в дальнейшем будет работать в новых скоропомощных стационарных комплексах.

Здравоохранение Беременность Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово требует аккуратности и точности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Мерзни, мерзни, волчий хвост»

Нина Шацкая
Нина Шацкая

Дореволюционные вывески на каждой улице

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Все для фронта, все для Победы

Анатолий Ващилин
Анатолий Ващилин

Здесь есть все нужное для жизни

Евгений Стеблов
Евгений Стеблов

Только классика дает правильные ценности

Ян Арт
Ян Арт

Юань и доллар будут дешеветь

Все мнения
О проекте