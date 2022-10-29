Московские врачи за четыре года провели более 700 консилиумов по сложным случаям беременности

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С 2018 года городской перинатальный консилиум провел более 700 консультаций беременных женщин, у будущего ребенка которых были обнаружены патологии развития. Об этом в субботу, 29 октября, сообщил главный внештатный специалист по акушерству Департамента здравоохранения Москвы, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи, руководитель перинатального центра Городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова Сергей Мартиросян.

— Городской перинатальный консилиум проводится при сложных случаях беременности, когда обнаруживаются тяжелые хромосомные аномалии или пороки развития плода. В медицинской практике подобное случается редко, однако каждая ситуация требует серьезного внимания, поскольку пороки развития могут стать большим испытанием и для семьи, и для ребенка, — рассказал специалист.

Он пояснил, что работа врачей разных специальностей направлена на то, чтобы всесторонне оценить ситуацию и дать будущим родителям максимально полную информацию для принятия окончательного решения о сохранении беременности.

Врач добавил, что родителям важно не только понимать риски, связанные со здоровьем ребенка, но и знать о возможностях современной медицины. Профессиональная и высокотехнологичная помощь, которую способны оказать московские стационары, позволяет свести к минимуму влияние пороков развития на жизнь малыша, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в медицинских колледжах столичного департамента здравоохранения стартовало обучение среднего медицинского персонала, который в дальнейшем будет работать в новых скоропомощных стационарных комплексах.