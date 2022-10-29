Грушко: Россия учтет модернизацию ядерных бомб США в ЕС

Фото: МИД РФ

Россия будет учитывать в военном планировании тот факт, что США размещают модернизированные ядерные бомбы в ЕС. Об этом в субботу, 29 октября, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

Он отметил, что Москва также примет во внимание, что в военных планах НАТО усиливается ядерный компонент.

— Мы не можем не замечать планы модернизации ядерного оружия, тех бомб свободного падения, которые находятся в Европе. США их модернизируют, повышают их точность и снижают мощность ядерного заряда, — сказал дипломат.

По его словам, Вашингтон таким образом превращает эти вооружения в «оружие поля боя», что снижает ядерный порог. Грушко уточнил, что Североатлантический альянс пытается сделать более ощутимым ядерный компонент в своих военных планах и старается нарастить количество учений с ядерным сценарием, передает РИА Новости.

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