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Приметы и советы

Грушко: Россия учтет модернизацию ядерных бомб США в ЕС

Полина Долганова
В мире
Грушко: Россия учтет модернизацию ядерных бомб США в ЕС
Фото: МИД РФ

Россия будет учитывать в военном планировании тот факт, что США размещают модернизированные ядерные бомбы в ЕС. Об этом в субботу, 29 октября, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

Он отметил, что Москва также примет во внимание, что в военных планах НАТО усиливается ядерный компонент.

— Мы не можем не замечать планы модернизации ядерного оружия, тех бомб свободного падения, которые находятся в Европе. США их модернизируют, повышают их точность и снижают мощность ядерного заряда, — сказал дипломат.

По его словам, Вашингтон таким образом превращает эти вооружения в «оружие поля боя», что снижает ядерный порог. Грушко уточнил, что Североатлантический альянс пытается сделать более ощутимым ядерный компонент в своих военных планах и старается нарастить количество учений с ядерным сценарием, передает РИА Новости.

Недавно Соединенные Штаты разместили в Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск «Кричащие орлы». Ее командир уже заявил о готовности зайти на территорию Украины.

Могут ли американские военные появиться в зоне СВО и приведет ли это к Третьей мировой — в материале «Вечерней Москвы».

США МИД РФ НАТО Ядерное оружие
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