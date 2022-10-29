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В России выявили 7107 новых случаев коронавируса за сутки

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 7107 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За прошедшие сутки в российских регионах выявили 7107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф» в субботу, 29 октября.

За указанный период в стране зафиксировали 79 летальных исходов от COVID-19. При этом 1330 пациентов с диагностированным коронавирусом госпитализировали в медицинские учреждения.

В России выявили 7107 новых случаев коронавируса за сутки Фото: стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 11 527 человек, отмечается на сайте.

Подъем заболеваемости COVID-19 во всем мире связан с мутациями вируса. Новую разновидность коронавирусной инфекции называют «цербер».

Что представляет собой этот тип вируса, насколько он опасен и эффективна ли при борьбе с ним уже разработанная вакцина — в материале «Вечерней Москвы».

В столичном регионе появилась назальная вакцина от COVID-19 «Спутник». Жители Москвы могут воспользоваться новым способом вакцинации. О том, что представляет собой новый вид вакцины, как работает, есть ли преимущества и недостатки у препарата, — в материале «ВМ».

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