МВД: Права образца ДНР, ЛНР и Украины можно использовать на территории РФ

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Водительские права, которые были выданы компетентными органами ДНР, ЛНР и Украины, разрешается использовать на территории Российской Федерации. Об этом в субботу, 29 октября, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, граждане, которые постоянно или временно проживают в России, могут управлять машиной «на основании российских национальных водительских удостоверений, а при отсутствии таковых на основании национальных или международных водительских удостоверений».

Она также напомнила, что с 8 августа в Запорожье и Херсоне запустили работу регистрационно-экзаменационных подразделений ВУ МВД РФ. Там, по словам Волк, можно поменять права на соответствующие документы российского образца, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что интеграция новых территорий России (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей) будет проходить в рамках переходного периода до 2026 года.

Обращение украинской гривны на территориях новых субъектов России будет возможно до 31 декабря 2022 года, после этого денежной единицей станет российский рубль. Более того, вооруженные силы Донецкой и Луганской народных республик будут включены в состав российских.