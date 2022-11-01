Депутат Оглоблина призвала россиян пожертвовать средства на помощь семьям мобилизованных

Фото: Пресс-служба Госдумы

Зампред комитета Государственной думы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина во вторник, 1 ноября, призвала россиян пожертвовать средства на помощь семьям мобилизованных граждан.

В своих аккаунтах в социальных сетях депутат «новой волны» порекомендовала подписчикам обратить внимание на общественную организацию, оказывающую помощь семьям мобилизованных, из ее родной Республики Мордовия.

По словам Оглоблиной, на базе организации «Много дети» в Мордовии открывается Центр для реабилитации и поддержки детей-инвалидов.

— Командой организации принято решение расширить помощь и для детей, мам и бабушек, которые тяжело переживают расставание со своими мужчинами, — отметила депутат.

Она также добавила, что на данный момент представители центра решают вопрос с помещением. Все необходимое оборудование закупается за счет средств Фонда президентских грантов, однако вместе с тем финансов не хватает на косметический ремонт и коммунальные расходы.

Депутат призвала сограждан поддержать запуск работы реабилитационного центра в формате благотворительного пожертвования. В качестве примера она привела московское руководство, которое направит деньги, полученные от мероприятий в рамках Дня народного единства, жителям новых территорий России.

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