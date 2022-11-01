Власти Киева для экономии электроэнергии снимут с маршрутов троллейбусы

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городские власти приняли решение о замене троллейбусов на автобусы на всех маршрутах в целях экономии электроэнергии. Об этом он рассказал во вторник, 1 ноября.

— С завтрашнего дня, с 2 ноября, на всех троллейбусных маршрутах столицы будут работать автобусы. Делаем это, чтобы снизить нагрузку на энергосистему и экономить электричество, — цитирует слова Кличко РИА Новости.

До этого глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба призвал жителей Киева готовиться к долговременному отключению электрической энергии в городе после взрывов на объектах инфраструктуры.

До этого украинские СМИ сообщили, что в Киеве и Харькове слышны звуки взрывов. В части Харькова отключили свет, а в Киеве видны столбы дыма. Информацию о взрывах в городе подтвердил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Утром 31 октября на всей территории Украины звучала воздушная тревога. Звуки были слышны в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и других областях.