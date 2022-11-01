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Политолог Журавлев объяснил, почему вместо нуждающихся стран зерно отправилось в Европу

Игорь Синельников
Александр Афонин

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Политолог Журавлев объяснил, почему вместо нуждающихся стран зерно отправилось в Европу
Фото: shutterstock

Участие в зерновой сделке с самого начала было в интересах Украины, США и Европы, так Киев смог снизить долг за поставки вооружения. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

— Зерно с самого начала пошло в Европу. Украина таким образом снижала свой долг перед Западом за оружие, Запад получал дармовой хлеб. Эта сделка отчасти выгодна Америке. Она получает свой клок с паршивой овцы — Украины, Европа же платит за это зерно. Штаты — главный поставщик оружия Украине — хоть что-то получают «живыми» деньгами, а не ленд-лизовскими обещаниями, — сказал эксперт.

Собеседник «ВМ» отметил, что на данный момент Украина уже не играет существенной роли с точки зрения мировых запасов зерна. Участие России в договоренности рассматривалось из-за гуманитарных соображений в надежде на помощь Африке.

Также Дмитрий Журавлев рассказал «ВМ», что возобновить участие Москвы в зерновой сделке возможно. По его словам, для этого коридор безопасности должен контролироваться Россией.

29 октября в российском Минобороны сообщили, что Россия приняла решение приостановить участие в реализации зерновой сделки. Данное решение принято в связи с терактом против кораблей Черноморского флота и гражданских судов.

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