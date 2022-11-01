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В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина с Эрдоганом

Евгений Жуков
В мире
В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина с Эрдоганом
Фото: Администрация президента РФ

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры и обсудили возникшую ситуацию вокруг зерновой сделки. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщили на сайте Кремля.

Путин проинформировал Эрдогана о причинах принятого российской стороной решения приостановить действие этого соглашения. Российский лидер подчеркнул, что Киев использовал предназначенный для транспортировки зерна гуманитарный коридор для нанесения ударов по инфраструктуре и кораблям российского Черноморского флота, которые в свою очередь обеспечивали безопасное функционирование маршрута.

Глава государства также заявил о необходимости проведения независимого расследования всех обстоятельств этого инцидента. Кроме того, российская сторона хочет получить от киевского руководства гарантии «неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей», сообщается на сайте Кремля.

29 октября стало известно, что Россия приняла решение приостановить участие в реализации зерновой сделки. Данное решение принято в связи с терактом против кораблей Черноморского флота и гражданских судов.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что возобновить участие Москвы в зерновой сделке возможно. Для этого необходимо обеспечить России контроль коридора безопасности.

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