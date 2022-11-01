Турция, Украина и ООН не планируют движения судов по «черноморской инициативе» на 2 ноября

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Делегации Организации Объединенных Наций (ООН), Турции и Украины договорились не планировать движения судов по «черноморской инициативе» на 2 ноября. Об этом говорится в сообщении представительства ООН, распространенном во вторник, 1 ноября.

— Секретариат ООН в СКЦ сообщает, что делегации Украины, Турции и ООН договорились не планировать движения судов в рамках «черноморской инициативы» 2 ноября, — сказано в сообщении.

В секретариате ООН отметили, что проведение инспекций и запуск движения судов на данный момент носят временный и экстренный характер. Это связано с приостановкой участия России в Совместном координационном центре, что сказывается на работе мандата СКЦ, передает ТАСС.

29 октября сообщалось, что Россия приняла решение приостановить участие в реализации зерновой сделки в связи с терактом против кораблей Черноморского флота и гражданских судов.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что возобновить участие Москвы в зерновой сделке возможно. Для этого необходимо обеспечить России контроль коридора безопасности.