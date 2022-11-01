Путин назвал ряд условий возврата России к зерновой сделке

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал ряд условий возврата России к зерновой сделке. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщили на сайте Кремля.

Так, Путин призывает провести независимое детальное расследование атаки на корабли Черноморского флота в Севастополе. Кроме того, российский лидер требует, чтобы украинская сторона не использовала гуманитарный морской коридор в военных целях.

— Только после этого можно было бы рассмотреть вопрос о возобновлении работы в рамках этой «черноморской инициативы», — цитирует слова главы государства официальный сайт Кремля.

29 октября стало известно, что Россия приняла решение приостановить участие в реализации зерновой сделки в связи с терактом против кораблей Черноморского флота и гражданских судов.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что возобновить участие Москвы в зерновой сделке возможно. Для этого необходимо обеспечить России контроль коридора безопасности.