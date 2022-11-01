Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин назвал ряд условий возврата России к зерновой сделке

Евгений Жуков
В мире
Путин назвал ряд условий возврата России к зерновой сделке
Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал ряд условий возврата России к зерновой сделке. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщили на сайте Кремля.

Так, Путин призывает провести независимое детальное расследование атаки на корабли Черноморского флота в Севастополе. Кроме того, российский лидер требует, чтобы украинская сторона не использовала гуманитарный морской коридор в военных целях.

— Только после этого можно было бы рассмотреть вопрос о возобновлении работы в рамках этой «черноморской инициативы», — цитирует слова главы государства официальный сайт Кремля.

29 октября стало известно, что Россия приняла решение приостановить участие в реализации зерновой сделки в связи с терактом против кораблей Черноморского флота и гражданских судов.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что возобновить участие Москвы в зерновой сделке возможно. Для этого необходимо обеспечить России контроль коридора безопасности.

Украина Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дорогие мои москвичи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Царь–христианин

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Четверть века храня бесценное

Алексей Лубков
Алексей Лубков

Поющий вуз отмечает юбилей

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Призовой фонд конкурса увеличен

Дина Русинова
Дина Русинова

Благоустроили любимый бульвар

Никита Миронов
Никита Миронов

Все для фронта, все для нашей победы!

Все мнения
О проекте