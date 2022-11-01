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Путин заявил, что нужно продолжать оказывать поддержку семьям военнослужащих

Александр Афонин
Политика
Путин заявил, что нужно продолжать оказывать поддержку семьям военнослужащих
Фото: Администрация президента РФ

Нужно продолжать оказывать необходимую поддержку семьям военнослужащих, это не должно превращаться в рутину и оказаться забытым. Об этом во вторник, 1 ноября, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

— Я знаю, что у вас здесь организована работа. Просто чтобы это не было забыто, не превратилось в какую-то рутину. Имейте в виду. Это важное направление нашей общей работы, — сказал он.

В ходе беседы российский лидер отметил, что поддержка семей военных не должна останавливаться. В связи с этим он призвал губернатора поставить данную задачу в приоритет работы администрации Краснодарского края, отметили на сайте Кремля.

Накануне Владимир Путин объявил о завершении частичной мобилизации в стране. По его словам, точка в этом вопросе поставлена. Российский лидер при этом заметил, что обсудит необходимость соответствующего указа с юристами.

До этого президент России во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу поручил внести коррективы в работу всех компонентов армии. Это нужно сделать с учетом опыта проведения спецоперации на Украине.

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