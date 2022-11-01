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Чтобы пережить зиму: жителям Украины предложили переехать в дома с печным отоплением

Евгений Жуков
В мире
Чтобы пережить зиму: жителям Украины предложили переехать в дома с печным отоплением
Фото: shutterstock

Жителям украинских городов рекомендуют переселяться из городских пространств в сельские дома с печным отоплением, чтобы пережить холодный период. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщило издание «Страна».

Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук заявил, что в ситуации, когда в городе отсутствуют тепло, свет и водоснабжение, такой вариант видится самым рациональным.

Переселение в села и обогрев альтернативным сырьем, например дровами или углем, может помочь жителям многоэтажных жилых домов не замерзнуть в холодную зиму, передает РИА Новости.

До этого глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба призвал жителей Киева готовиться к долговременному отключению электрической энергии в городе после взрывов на объектах инфраструктуры.

Утром 31 октября на всей территории Украины звучала воздушная тревога. Звуки были слышны в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и других областях. В связи с этим некоторые районы украинской столицы остались без электроэнергии.

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