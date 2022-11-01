Белый дом не подтвердил сообщения о переброске Россией гиперзвукового оружия в Белоруссию

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Вашингтон не может подтвердить сообщения, согласно которым Россия якобы перебросила гиперзвуковое оружие в Белоруссию. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во вторник, 1 ноября.

— Я не могу подтвердить сообщения о том, что гиперзвуковые ракеты были развернуты в Белоруссии, — сказал он.

Кирби добавил, что Белый дом также не смог увидеть подтверждения вовлеченности Минска в конфликт на Украине. По его словам, на данный момент специалисты не видят признаков заинтересованности Белоруссии в участии в боевых действиях, передает ТАСС.

Сообщения о вовлеченности Белоруссии в конфликт на Украине начали поступать еще с начала спецоперации. Белорусский президент Александр Лукашенко неоднократно опровергал подобные утверждения.

Однако на 14 октября на территории страны ввели режим повышенной террористической опасности. За четыре дня до этого было объявлено о создании совместной российско-белорусской группировки войск. Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин объяснил «Вечерней Москве», означает ли это, что союзник России в скором времени присоединится к специальной военной операции.