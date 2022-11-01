МО Турции: Анкара передала Киеву озабоченность РФ атакой в Севастополе

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Турция передала украинской стороне сведения относительно озабоченности Москвы в связи с нападением в Севастополе в субботу, 29 октября. Об этом журналистам в Анкаре во вторник, 1 ноября, сообщил турецкий министр обороны Хулуси Акар.

По его словам, представители МО Турции связались с министрами обороны и инфраструктуры Украины Алексеем Резниковым и Александром Кубраковым. Акар подчеркнул, что в ходе диалога турецкая сторона донесла до украинской свои взгляды на ситуацию, а также озабоченность главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

— Наши украинские собеседники сделали заявления и высказывания, которые касались этих озабоченностей как во время их встреч с нами, так и во время встреч официальных лиц в Совместном координационном центре в Стамбуле. Они также были переданы нам в письменном виде, — заявил Акар, слова которого приводит ТАСС.

Турецкий министр также заявил, что сухогрузы под флагом его страны продолжат вывоз агропродукции с Украины по зерновому коридору, несмотря на приостановку участия РФ в зерновой сделке.

29 октября стало известно, что Россия приняла решение приостановить участие в реализации зерновой сделки в связи с терактом против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, которые были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора».