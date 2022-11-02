Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Верующие люди 4 ноября отмечают День осенней или зимней Казанской иконы Божией Матери, которая считается одной из самых почитаемых и сильных в православии.

В этот день нужно посетить храм, чтобы помолиться Казанской Богоматери. Молитвы стоит посвятить здоровью своих родных и близких. Кроме того, можно помолиться о мире на земле, и чтобы люди жили в согласии друг с другом. В эту дату можно сыграть свадьбу.

Считается, что в этот праздник запрещается быть злым и раздраженным, а также желать зла другим и завидовать. Не стоит ругаться и выяснять отношения, а в уже существующих конфликтах нужно стараться сгладить углы.

Наконец, 4 ноября нельзя выполнять любую домашнюю работу, которая связана со стиркой, уборкой или ремонтом — лучше перенести это на другой день. Также забудьте про желание взяться за шитье и вязание. Помимо этого, наши предки говорили, что в эту дату нельзя собираться в дальний путь, ведь иначе можно не вернуться.

Приметы погоды:

Казанская без дождя – плохой знак. Год будет тяжелым и неурожайным. В народе верили, что в этот день Богородица молится и плачет о каждом из нас. Она вымаливает у Господа прощение для людей и просит сделать их жизнь легче. Если в этот день сильный ливень, то непогода продлится еще долго. Туман утром – к оттепели. Если день ясный, то грядет похолодание.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Как правильно вести себя 4 ноября, в день Казанской иконы Божией Матери

Именины отмечают: Анна, Александр, Анфиса, Василий, Владимир, Денис, Герман, Григорий, Елизавета, Емельян, Иван, Константин, Максим, Николай, Павел, Федор

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