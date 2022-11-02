Сухогрузы под турецким флагом продолжают беспрепятственно вывозить зерно с Украины

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Анкара продолжает обеспечение работы коридора в Босфорском проливе для прохода гражданских судов с украинским зерном. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщил журналистам министр обороны Турции Хулуси Акар.

Пресс-служба оборонного ведомства европейской страны отметила, что все суда, вышедшие из портов Украины и находящиеся в море, продолжают следовать по своим маршрутам. Никаких проблем, по словам министра, на пути их следования зафиксировано не было.

— Там нет никаких проблем с выходом судов под флагом Турции. Они будут продолжать выходить, — говорится в сообщении, которое приводит ФАН.

В этом же заявлении Акар подчеркнул, что Турция передала украинской стороне сведения относительно озабоченности Москвы в связи с нападением в Севастополе в субботу, 29 октября. Представители оборонного ведомства Турции провели соответствующие переговоры с главами министерств обороны и инфраструктуры Украины.

29 октября стало известно, что Россия приняла решение приостановить участие в реализации зерновой сделки в связи с терактом против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, которые были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора».