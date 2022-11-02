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ООН анонсировала возобновление движения судов в рамках «зерновой сделки»

Егор Провоторов
В мире
ООН анонсировала возобновление движения судов в рамках «зерновой сделки»
Фото: twitter/RussiaUN

Координатор Организации Объединенных Наций (ООН) по «черноморской зерновой инициативе» Амир Абдулла анонсировал, что движение гражданских судов с продовольствием возобновится в четверг, 3 ноября.

Дипломат заявил, что экспорт зерна и продовольствия с территории Украины необходимо продолжать. Несмотря на то, что в рамках «зерновой сделки» на 2 ноября не запланировано движения судов, в ООН ожидают, что груженые суда выйдут в Черное море в четверг, пишет РИА Новости.

29 октября стало известно, что Россия приняла решение приостановить участие в реализации зерновой сделки в связи с терактом против кораблей Черноморского флота и гражданских судов.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал ряд условий возврата России к зерновой сделке. Российский лидер призывает провести независимое детальное расследование атаки на корабли Черноморского флота в Севастополе. Кроме того, российская сторона требует, чтобы Киев не использовал гуманитарный морской коридор в военных целях.

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