Пушилин рассказал о продвижении российских сил на донецком направлении

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Союзные силы практически по всей линии соприкосновения в Донецкой народной республике (ДНР) продвигаются вперед. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщил врио губернатора региона Денис Пушилин.

Продвижение вперед происходит несмотря на то, что противник «подбрасывает» свежие резервы. По его словам, эти резервы не всегда подготовлены, однако с потерями украинские силы «не считаются», что тоже необходимо учитывать при продвижении.

Врио главы ДНР также добавил, что у союзных сил имеются успехи на марьинском направлении, есть занятые позиции в самой Марьинке. Освобождение этого населенного пункта, по словам Пушилина, позволит отодвинуть противника на необходимое расстояние, чтобы обстрелы Донецка были практически невозможны.

Также врио губернатора региона на своем канале в Telegram заметил, что у российских сил есть продвижения в направлении населенного пункта Курдюмовка. По данным политика, на угледарском направлении продолжаются бои за Павловку, а также на артемовском и авдеевском направлениях.

30 октября сообщалось, что армия России вышла к окраинам села Павловка ДНР, продвинувшись в глубину обороны противника более чем на три километра. Во время боев были ликвидированы более 100 бойцов ВСУ, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов.