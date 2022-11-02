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Водителей предупредили о гололедице в Москве в ночь на 3 ноября

Евгений Жуков

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Город
Водителей предупредили о гололедице в Москве в ночь на 3 ноября
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Синоптики прогнозируют, что ночью 3 ноября в городе ожидаются заморозки до минус 4 градусов. Об этом в среду, 2 ноября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю, — передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Подобный переход температуры воздуха в сторону отрицательных значений может способствовать образованию гололедицы. Специалисты столичных служб непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. В случае необходимости будут реализованы меры по противогололедной обработке особо опасных участков дорог.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в начале декабря в Москве не ожидается устойчивых морозов и снежного покрова. Синоптик добавил, что погода в ноябрьские праздники будет комфортная и солнечная.

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