Водителей предупредили о гололедице в Москве в ночь на 3 ноября

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Синоптики прогнозируют, что ночью 3 ноября в городе ожидаются заморозки до минус 4 градусов. Об этом в среду, 2 ноября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю, — передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Подобный переход температуры воздуха в сторону отрицательных значений может способствовать образованию гололедицы. Специалисты столичных служб непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. В случае необходимости будут реализованы меры по противогололедной обработке особо опасных участков дорог.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в начале декабря в Москве не ожидается устойчивых морозов и снежного покрова. Синоптик добавил, что погода в ноябрьские праздники будет комфортная и солнечная.