Власти Херсонской области остановили движение через Днепр

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Власти Херсонской области временно закрывают движение гражданских транспортных средств через реку Днепр. Об этом в среду, 2 ноября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

— Временный запрет распространяется на речные такси, баржи и другие водные суда. Понтонная переправа также прекращает свою работу. Запрет не распространяется на транспортные средства коммунальных служб и компаний, осуществляющих грузоперевозки продовольствия и медикаментов, — говорится в сообщении.

Такое решение было принято в связи с завершением эвакуационных мероприятий с правого берега реки, а также из-за усиления «военной опасности и повышения угроз для мирного населения», говорится в Telegram-канале ведомства.

До этого заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что никто не будет сдавать территорию Херсонской области, а военнослужащие Российской Федерации не планируют ее покидать. Помимо этого, он добавил, что любые попытки наступления на область обернутся для ВСУ полным поражением.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал «Вечерней Москве», чем обернется для ВСУ новая попытка прорыва в направлении Херсона. По его словам, происходящее на Херсонщине — классический пример «наступления любой ценой».