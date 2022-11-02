Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Власти Херсонской области остановили движение через Днепр

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Власти Херсонской области остановили движение через Днепр
Фото: depositphotos

Власти Херсонской области временно закрывают движение гражданских транспортных средств через реку Днепр. Об этом в среду, 2 ноября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

— Временный запрет распространяется на речные такси, баржи и другие водные суда. Понтонная переправа также прекращает свою работу. Запрет не распространяется на транспортные средства коммунальных служб и компаний, осуществляющих грузоперевозки продовольствия и медикаментов, — говорится в сообщении.

Такое решение было принято в связи с завершением эвакуационных мероприятий с правого берега реки, а также из-за усиления «военной опасности и повышения угроз для мирного населения», говорится в Telegram-канале ведомства.

До этого заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что никто не будет сдавать территорию Херсонской области, а военнослужащие Российской Федерации не планируют ее покидать. Помимо этого, он добавил, что любые попытки наступления на область обернутся для ВСУ полным поражением.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал «Вечерней Москве», чем обернется для ВСУ новая попытка прорыва в направлении Херсона. По его словам, происходящее на Херсонщине — классический пример «наступления любой ценой».

Россия Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дорогие мои москвичи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Царь–христианин

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Четверть века храня бесценное

Алексей Лубков
Алексей Лубков

Поющий вуз отмечает юбилей

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Призовой фонд конкурса увеличен

Дина Русинова
Дина Русинова

Благоустроили любимый бульвар

Никита Миронов
Никита Миронов

Все для фронта, все для нашей победы!

Все мнения
О проекте