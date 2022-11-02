Книгу по истории Украины представили в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Презентация научной монографии «История Украины» прошла в Музее Победы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в среду, 2 ноября.

Мероприятие состоялось в рамках итогового форума «Сообщество» Общественной палаты Российской Федерации. Уточняется, что «История Украины» ляжет в основу учебника истории для учащихся старших классов.

— Монография — очень хороший материал для наших экскурсоводов. В Музее Победы мы стараемся говорить о том, что реально происходит сегодня в Донбассе, — подчеркнул директор Музея Победы Александр Школьник.

Один из авторов монографии, член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев заявил, что создание данной монографии осуществлялось для «борьбы с фальсификацией истории».

До этого стало известно, что в Музее Победы начал работу итоговый форум «Сообщество» Общественной палаты РФ.

Как отмечается, тема мероприятия — «Народное единство: суверенитет, созидание и справедливость!». Для участия в форуме зарегистрировалось более 4,4 тысячи человек — это представители НКО, гражданские активисты, журналисты, волонтеры и предприниматели со всей страны.