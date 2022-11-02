Сербские военные сбили неизвестный беспилотник над Рашкой

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Сербская армия сбила неизвестный беспилотник над городом Рашка возле административной линии с Косовом и Метохией. Об этом в среду, 2 ноября, сообщили в пресс-службе сербского минобороны.

— Подразделения армии Сербии сегодня во второй половине дня после своевременного обнаружения и слежения нейтрализовали коммерческий дрон, который двигался по направлению от Копаоника к Рашке, — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что неопознанный беспилотник удалось сбить при помощи мер электронной борьбы возле военных объектов гарнизона Рашки. Сербские военные продолжат сбивать все беспилотники, обнаруженные в бесполетной зоне и вблизи военных объектов, подчеркнули в минобороны.

22 октября телеканал CBS News сообщил, что США разместили в Европе 101-ю дивизию воздушно-десантных войск для участия в военных учениях. По словам ее командира, подразделение готово зайти на Украину.

Позже президент Сербии Александр Вучич заявил, что размещение в Румынии войск Соединенных Штатов приближает резкое обострение конфликта, которое можно назвать идеальным штормом.