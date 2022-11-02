Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сербские военные сбили неизвестный беспилотник над Рашкой

Евгений Белоусов
В мире
Сербские военные сбили неизвестный беспилотник над Рашкой
Фото: Pixabay

Сербская армия сбила неизвестный беспилотник над городом Рашка возле административной линии с Косовом и Метохией. Об этом в среду, 2 ноября, сообщили в пресс-службе сербского минобороны.

— Подразделения армии Сербии сегодня во второй половине дня после своевременного обнаружения и слежения нейтрализовали коммерческий дрон, который двигался по направлению от Копаоника к Рашке, — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что неопознанный беспилотник удалось сбить при помощи мер электронной борьбы возле военных объектов гарнизона Рашки. Сербские военные продолжат сбивать все беспилотники, обнаруженные в бесполетной зоне и вблизи военных объектов, подчеркнули в минобороны.

22 октября телеканал CBS News сообщил, что США разместили в Европе 101-ю дивизию воздушно-десантных войск для участия в военных учениях. По словам ее командира, подразделение готово зайти на Украину.

Позже президент Сербии Александр Вучич заявил, что размещение в Румынии войск Соединенных Штатов приближает резкое обострение конфликта, которое можно назвать идеальным штормом.

Армия Беспилотники Сербия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дорогие мои москвичи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Царь–христианин

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Четверть века храня бесценное

Алексей Лубков
Алексей Лубков

Поющий вуз отмечает юбилей

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Призовой фонд конкурса увеличен

Дина Русинова
Дина Русинова

Благоустроили любимый бульвар

Никита Миронов
Никита Миронов

Все для фронта, все для нашей победы!

Все мнения
О проекте