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Власти Польши изъяли у посольства России базу отдыха под Варшавой

Евгений Белоусов
В мире
Власти Польши изъяли у посольства России базу отдыха под Варшавой
Фото: depositphotos

Власти Польши изъяли у посольства России базу отдыха под Варшавой. Об этом в среду, 2 ноября, сообщил заместитель польского министра климата и окружающей среды Эдвард Сярка.

Уточняется, что этот объект российская дипмиссия арендовала с 1980-х годов. Однако лесничество расторгло соглашение об аренде еще в середине апреля этого года из-за неуплаты, сейчас там проводятся инвентаризация и техническая оценка имущества.

— Договор не расторгнут потому, что он не предусматривает расторжения за неуплату. В тексте есть условия, при которых он может быть расторгнут. Но тут неуплата, тем более по форс-мажорным обстоятельствам, поскольку, это не наша вина, — заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.

По словам дипломата, российская сторона не платит за аренду помещения, так как Варшава заморозила счета посольства. Кроме того, дипмиссия давно не пользуется этой базой отдыха, передает РИА Новости.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в августе сообщил, что власти утвердили указ главы государства о конфискации 903 объектов имущества и активов России на территории страны. Планируется, что после процедуры имущество конвертируют в деньги, которые направят на восстановление страны.

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