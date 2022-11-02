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Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по жилым районам Артемовска в ДНР, чтобы обвинить российскую армию в агрессии против мирного населения. Об этом в среду, 2 ноября, сообщил источник в силовых структурах.

— В Артемовске ВСУ в присутствии представителей европейских СМИ вели обстрелы жилой зоны из гранатометов и двух минометов калибра 120 миллиметров для дискредитации наступающих подразделений наших войск, — заявил он.

Источник РИА Новости подчеркнул, что основная цель украинских властей — это предоставить миру картинку о якобы агрессии со стороны российских военных.

Данных о количестве пострадавших из-за провокации ВСУ пока нет.

Несколько дней назад в Харьковской области военнослужащие РФ пресекли попытку прорыва польских наемников. Об этом 2 ноября сообщил заместитель командира российского артиллерийского взвода с позывным Лена.

Глава Министерства внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщал, что иностранные наемники начинают отказываться от участия в военных действиях на стороне Украины. По его словам, из-за этих отказов в рядах украинской армии все чаще начинают развязываться конфликты.