Красовский объяснил свое появление в эфире RT после скандала из-за его слов

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Призвавший «топить или жечь» украинских детей журналист Антон Красовский объяснил свое появление в эфире телеканала RT. Об этом он написал в своем Telegram-канале в среду, 2 ноября.

— Друзья, никто никого никуда не вернул. Это была давно снятая программа. Не переживайте, все у меня плохо. Продолжайте радоваться, — заявил телеведущий.

До этого сообщалось, что журналист вернулся в эфир телеканала через девять дней после скандального заявления. RT опубликовал новый выпуск проекта «Спорт. Россия: XXI век», в котором Красовский выступает в роли ведущего. Ролик был опубликован на официальном канале RT на Rutube.

23 октября в авторской программе Красовского писатель Сергей Лукьяненко рассказал, что в его детстве на Украине местные ребята говорили ему, что эта страна «оккупирована москалями». Телеведущий на это ответил, что «топить таких надо было или жечь». После этого главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что телеканал прекратил сотрудничество с журналистом.