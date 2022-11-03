Народный календарь. Как сохранить свою репутацию 5 ноября

5 ноября Православная церковь отмечает день памяти Иакова — сына святого Иосифа, который был супругом Божьей Матери.
В этот день запрещается поручаться за кого-либо, особенно, если речь идет не о вашем родном человеке. Так вы можете запятнать свою репутацию и попасть в беду. Также запрещается заниматься чужими делами. Посвятите свое время себе и решите свои проблемы.
5 ноября нельзя конфликтовать, обижаться и злиться на людей. Денежные средства в этот день находятся под запретом, не давайте их в долг. Говорят, что это принесет несчастье заемщику, он их не вернет.
Приметы погоды:
Если в этот день идет снег или град, то после 22 ноября наступит настоящая зима.
Если выпало много снега и он не тает, то зима будет теплой, а следующий год — урожайным.
Дожди, выпавшие 5 ноября, считали очень полезными для будущего урожая.
Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Александр, Афанасий, Владимир, Иван, Игнат, Николай, Максим, Петр, Яков