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Народный календарь. Как сохранить свою репутацию 5 ноября

Александр Афонин
Общество
Народный календарь. Как сохранить свою репутацию 5 ноября
Фото: Unsplash

5 ноября Православная церковь отмечает день памяти Иакова — сына святого Иосифа, который был супругом Божьей Матери.

В этот день запрещается поручаться за кого-либо, особенно, если речь идет не о вашем родном человеке. Так вы можете запятнать свою репутацию и попасть в беду. Также запрещается заниматься чужими делами. Посвятите свое время себе и решите свои проблемы.

5 ноября нельзя конфликтовать, обижаться и злиться на людей. Денежные средства в этот день находятся под запретом, не давайте их в долг. Говорят, что это принесет несчастье заемщику, он их не вернет.

Приметы погоды:

Если в этот день идет снег или град, то после 22 ноября наступит настоящая зима.

Если выпало много снега и он не тает, то зима будет теплой, а следующий год — урожайным.

Дожди, выпавшие 5 ноября, считали очень полезными для будущего урожая.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как сохранить свою репутацию 5 ноября

Именины отмечают: Александр, Афанасий, Владимир, Иван, Игнат, Николай, Максим, Петр, Яков

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