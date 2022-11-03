Читатели Haber 7 восхитились отношением солдата Президентского полка к Путину

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Читателей турецкой газеты Haber 7 привело в восторг видео, на котором солдат Президентского полка встречает российского лидера Владимира Путина в Кремле во время официального визита главы КНР Си Цзиньпина в Россию в 2019 году. Отточенные движения и выправка российского солдата поразили турецких граждан.

«Отточено каждое движение, даже не верится, что это возможно! Очень красиво»; «Идеальный прием, сразу видно — Россия», — восхитились читатели газеты.

Читатели турецкого издания отметили, что другим странам следует брать пример с России в вопросе обучения солдат. По мнению пользователей, такая строгая дисциплина лишний раз показывает, насколько российские солдаты уважают своего президента.

Недавно читателей британской газеты Daily Mail восхитили кадры стрельбы президента России Владимира Путина из снайперской винтовки Драгунова (СВД) во время посещения полигона по подготовке мобилизованных в Рязанской области.

До этого читатели Daily Mail восхитились снимками Путина, опубликованными изданием в честь его юбилея. Комментаторы в целом отметили отличную физическую форму главы государства.

Один из читателей назвал Путина «настоящим лидером, которым можно гордиться», и противопоставил его «двуличным слабакам, выдающим себя за лидеров» на Западе.