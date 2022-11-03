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Дептранс Москвы назвал преимущества открытия ТПУ «Окружная»

Араз Салехов
Город
Дептранс Москвы назвал преимущества открытия ТПУ «Окружная»
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении создания транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Окружная». В связи с этим городской департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 3 ноября, решил обозначить преимущества открытия нового ТПУ в столице.

— Это один из самых удобных и крупных транспортных хабов столицы, который объединил почти все виды городского и рельсового транспорта. Мы соединили станции рельсового каркаса — пересадки стали удобнее и быстрее. Путь от одного вида транспорта до другого сократился до пяти раз и будет занимать всего две-три минуты, он организован по принципу «сухие ноги», — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

Так, в ТПУ вошли:

  • станция МЦД-1 «Белорусско-Савеловский», в том числе остановка поездов «Аэроэкспресс» до Шереметьева;
  • станция Московского центрального кольца (МЦК);
  • станция Люблинско-Дмитровской линии метро;
  • маршруты наземного городского транспорта.

Сергей Собянин в четверг, 3 ноября, объявил о завершении создания транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Окружная». Открытие новых северных вестибюлей станций метро и МЦД-1 прошло совместно с генеральным директором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым.

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