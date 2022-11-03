Байден заявил, что американская демократия поставлена на кон на предстоящих выборах

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Американская демократия поставлена на кон на предстоящих выборах в Конгресс США. Об этом в четверг, 3 ноября, заявил президент США Джо Байден.

— Многое на кону на этих промежуточных выборах: от нашей экономики, безопасности наших улиц до личных свобод, будущего здравоохранения, социального обеспечения... Все это важно. Но кое-что еще поставлено на кон: сама демократия, — отметил он.

Кроме того, лидер США обвинил своих политических оппонентов в покушении на ее устои, сообщает РИА Новости.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, как победа республиканцев на выборах в США изменит ситуацию на Украине. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий считает, что Украина может лишиться значительной части поддержки: Республиканская партия не заинтересована в продолжении конфликта на таком же уровне.

Во вторник, 25 октября, политолог Роберт Фарли в статье для 19FortyFive заявил, что возвращение бывшего президента США Дональда Трампа в политический мир может оказать существенное влияние и сменить курс Вашингтона касательно поддержки Украины. По его мнению, экс-президент остается значимой фигурой в политике.