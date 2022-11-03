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Хакер «Джокер» взломал Instagram главнокомандующего ВСУ Залужного

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Хакер «Джокер» взломал Instagram главнокомандующего ВСУ Залужного
Фото: shutterstock

Украинский хакер, известный под псевдонимом Джокер, переехавший в Донецкую народную республику, взломал страницу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Instagram*. Об этом сам хакер рассказал в четверг, 3 ноября.

— Даже главнокомандующий ВСУ генерал Залужный подтвердил, что мои хакеры взломали DELTA. Главное, чтобы теперь Министерство обороны Украины признало ошибки, — заявил хакер.

Кроме того, хакер раскрыл логин Залужного в системе DELTA — zaluzhniyvaleriyboyevaya, написал он в своем Telegram-канале.

Недавно хакеру удалось взломать американскую программу управления войсками Украины DELTA. В нее вносятся данные о всех войсках, задействованных в конфликте. С помощью программы можно узнать координаты техники и численность войск.

В сентябре участница украинской хакерской группы записала видео, в котором рассказала, что хакерам удалось получить документы, подтверждающие продажу для Вооруженных сил Украины советского оружия из Казахстана.

* Instagram — социальная сеть признана в России экстремистской.

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