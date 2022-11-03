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Законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев внесли в Госдуму

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев внесли в Госдуму
Фото: Пресс-служба Госдумы

В Государственную думу внесен законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий лицам, поступившим в добровольческие формирования, содействующие выполнению задач Вооруженных сил Российской Федерации в ходе спецоперации. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщили в пресс-службе Госдумы.

Также в названном законопроекте предлагается установить статус инвалида боевых действий тем гражданам, которые вступили в добровольческие формирования и стали инвалидами вследствие ранений, полученных при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Такой законопроект размещен в думской электронной базе.

До этого начальник второго управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Александр Туляганов заявил, что свыше 15 тысяч добровольцев приняли решение участвовать в спецоперации на Украине.

31 октября президент России Владимир Путин объявил о завершении частичной мобилизации в стране. По его словам, точка в этом вопросе поставлена. Российский лидер при этом заметил, что обсудит необходимость соответствующего указа с юристами.

Госдума Мобилизация Спецоперации Россия
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