Помощь многодетным семьям обсудили в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Второй день работы итогового форума «Сообщество» Общественной палаты Российской Федерации стартовал в Музее Победы в четверг, 3 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Сессия «Благополучная многодетная семья — национальная идея и базовый ответ на демографические вызовы России» стала одним из центральных событий сегодняшнего дня. В ходе данного мероприятия обсуждались актуальные демографические проблемы, а также создание условий для роста числа многодетных семей.

— Мы считаем, что сохранять память о героическом прошлом нашей страны нужно прежде всего в наших детях. Мы делаем все, чтобы в Музее Победы им было интересно и полезно, — заявил директор Музея Победы Александр Школьник.

В рамках форума в музее прошли мастер-классы для детей, а также награждение многодетных семей из различных регионов страны.

До этого стало известно, что Музей Победы запустил рекламную кампанию новогоднего квеста «Елка Победы», что вызвало широкий резонанс среди публики и продажу почти 40 процентов билетов.

В этом году квест будет проходить в пятый раз. Его могут посетить дети в возрасте от 6 до 12 лет.