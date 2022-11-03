«Изменники и беглецы!»: Кадыров счел тюрьму слабым наказанием для уклонистов

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Глава Чечни посчитал тюремное заключение недостаточным наказанием для уклонистов от мобилизации. Он предложил дать выбрать наказание для уклонистов солдатам и офицерам с передовой.

— Не нужно сюсюкаться с людьми, позорящими все мужское население страны. Пусть трусы сполна расплачиваются за свое малодушие. И давайте называть вещи своими именами: не уклонисты они, а настоящие изменники и беглецы! — заявил Кадыров.

Глава Чечни посчитал нужным определять, сколько помощи каждый уклонист получал за всю жизнь от государства, включая лечение, образование и социальные выплаты. Не меньше 50 процентов от получившейся суммы, утверждает глава Чечни, следует назначить штрафом. После этого Кадыров предлагает сразу отправлять уклонистов на фронт.

В сентябре Кадыров заявил, что уклоняющиеся от частичной мобилизации — трусы и люди «второго сорта». Он считает, что такие люди постоянно пользуются благами государства, но не хотят отдавать ничего взамен. Пацифистские убеждения уклонистов глава Чечни назвал просто сказками, которыми они прикрываются. Подобные граждане являются трусами и «людьми второго сорта», резюмировал он.