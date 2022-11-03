Bloomberg: ЕС рассмотрит идею о передаче замороженных активов Центробанка России Украине

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В Евросоюзе рассмотрят идею главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о передаче замороженных и арестованных активов Центробанка (ЦБ) России в рамках помощи Запада Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Авторы отметили, что на текущий момент могут рассматривать лишь передачу той части активов, которая арестована на территории Европы.

— Оценка того, возможно ли получить контроль над активами, чрезвычайно сложна и потенциально чревата юридическими последствиями, — говорится в материале.

Во вторник, 25 октября, Урсула фон дер Ляйен назвала целью Евросоюза конфискацию активов России. По ее мнению, для конфискации замороженных в Евросоюзе российских активов и их использования, в том числе на нужды Киева, необходимо иметь правовую базу, которой нет в настоящее время.

При этом в американской газете Washington Post сообщили, что ряд представителей партии республиканцев в Конгрессе выступили против того, чтобы в оборонный бюджет внесли положение, позволяющее США переводить Украине доходы от конфискованного у граждан России имущества. По мнению республиканцев, такую инициативу необходимо рассмотреть в юридических комитетах в Сенате и Палате представителей.