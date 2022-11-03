Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Bloomberg: ЕС рассмотрит идею о передаче замороженных активов Центробанка России Украине

Араз Салехов
В мире
Bloomberg: ЕС рассмотрит идею о передаче замороженных активов Центробанка России Украине
Фото: flickr/european_parliament

В Евросоюзе рассмотрят идею главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о передаче замороженных и арестованных активов Центробанка (ЦБ) России в рамках помощи Запада Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Авторы отметили, что на текущий момент могут рассматривать лишь передачу той части активов, которая арестована на территории Европы.

— Оценка того, возможно ли получить контроль над активами, чрезвычайно сложна и потенциально чревата юридическими последствиями, — говорится в материале.

Во вторник, 25 октября, Урсула фон дер Ляйен назвала целью Евросоюза конфискацию активов России. По ее мнению, для конфискации замороженных в Евросоюзе российских активов и их использования, в том числе на нужды Киева, необходимо иметь правовую базу, которой нет в настоящее время.

При этом в американской газете Washington Post сообщили, что ряд представителей партии республиканцев в Конгрессе выступили против того, чтобы в оборонный бюджет внесли положение, позволяющее США переводить Украине доходы от конфискованного у граждан России имущества. По мнению республиканцев, такую инициативу необходимо рассмотреть в юридических комитетах в Сенате и Палате представителей.

Украина Евросоюз (ЕС) Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бачили очи, шо поставляли: как в Финляндию попало оружие с Украины

Все мнения
О проекте