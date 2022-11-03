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Глава Пентагона Остин: Ядерная атака КНДР против США приведет к концу режима Ким Чен Ына

Араз Салехов
В мире
Глава Пентагона Остин: Ядерная атака КНДР против США приведет к концу режима Ким Чен Ына
Фото: flickr/whitehouse45

Любая атака ядерным оружием против США и их союзников со стороны Северной Кореи приведет к концу режима северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом в четверг, 3 ноября, заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече главой Минобороны Южной Кореи Ли Чжон Соп.

— Он (Остин — прим. «ВМ») отметил, что любая ядерная атака против Соединенных Штатов или их союзников и партнеров, в том числе с использованием нестратегического ядерного оружия, является недопустимой и закончится концом режима Кима, — говорится в опубликованном заявлении Пентагона.

Оба представителя военных ведомств, как уточняется, сумели договориться о дальнейшем усилении союзных оборонных мощностей, обмена информацией и консультаций для «противостояния и ответа на растущие ядерные и ракетные угрозы» Северной Кореи.

Ночью 3 ноября Северная Корея запустила неизвестную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Накануне северокорейская республика пустила 17 ракет в сторону Японского и Желтого морей и произвела 100 артиллерийских выстрелов.

Агентство Yonhap сообщило, что южнокорейская и американская армии решили продлить сроки начавшихся в понедельник учений авиации Vigilant Storm с привлечением около 240 самолетов в ответ на ракетные запуски КНДР. Северокорейские власти же назвали это решение «крайне опасным».

«Вечерняя Москва» попыталась выяснить, зачем в КНДР предупредили о финальной фазе сценария ядерной войны с США. По мнению политолога Сергея Маркелова, заявление северокорейского представителя МИД появилось неслучайно: оно могло быть подготовлено совместно с Россией или же в рамках сотрудничества с азиатскими странами. При этом эксперт отметил, что «закулисными» участниками этого противостояния могут быть китайские власти, которые не могут себе позволить совершать такие действия, как запуск баллистических ракет в сторону Японского моря.

США КНДР Ядерное оружие
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