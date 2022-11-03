Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли поселки Теткино и Краснооктябрьский 

Фото: adm.rkursk.ru

Губернатор Курской области Роман Старовойт в четверг, 3 ноября, сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселки Теткино и Краснооктябрьский Глушковского района.

— Под обстрел украинских силовиков попали поселки Теткино и Краснооктябрьский Глушковского района. Среди населения пострадавших нет, повреждений также не зафиксировано, — написал он в Telegram-канале.

Глава Курской области добавил, что ответным огнем атака противника была подавлена. В настоящий момент ситуация контролируется местными военными.

2 ноября Вооруженные силы Украины совершили обстрел села Гуева Суджанского района Курской области, в результате чего пять человек пострадали. В результате удара пострадало несколько домов, включая здание местного продуктового магазина. У них выбило стекла, а также оборвало линии электропередачи.

В последнее время ВСУ участили обстрелы российских приграничных населенных пунктов. Так, 1 ноября Старовойт сообщил, что со стороны Украины был обстрелян поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области.