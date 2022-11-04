Работу остановок автобусов № 520 восстановили в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Озёрная улица Карта всех событий

Работу остановок автобусов маршрута № 520 восстановили. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Восстановлена работа остановок автобусов 520 маршрута, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что маршрут автобусов № 520 поменялся в связи с проведением дорожных работ на пересечении Боровского шоссе и Озерной улицы. Автобусы следовали измененной трассой и без остановок «14 автобусный парк», «Метро «Озерная» и «Никулинская улица».

Маршруты е10, м1, м2, м6, м7, м9, которые следуют в сторону метро «Лубянка», временно не будут останавливаться на остановке «Метро «Библиотека имени Ленина». Изменения связаны с проведением мероприятий в честь Дня народного единства.

Также участок улицы Генерала Дорохова будет перекрыт для движения транспорта с 22 октября по 25 декабря в связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей.